Vom Elefantenbach zum Pfadiweg

Der Wanderbeginn ist eigentlich die Bergstation der Dolderbahn in Zürich, welche mit dem ÖV via Tram Nummer 8 bis Römerhof erreichbar ist. Vor dem Einstieg in die Bahn ist der Besuch eines sehr originellen Lokals Café Le Pain Quotidien für den Morgenkaffee empfehlenswert.

Von der Bergstation Dolder, auf 606 Metern gelegen, führt die Wanderung vorwiegend durch Wälder zum Elefantenbach, via Rehalp, Trichtenhausermühle und Rumensee nach Küsnacht.