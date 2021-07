Post Wald erstrahlt in neuem Glanz

Es ist soweit: Der Umbau der Post Wald ist abgeschlossen. Das schreibt Markus Werner, Kommunikationsverantwortlicher, in einer Medienmitteilung.

Die Post hat die Räumlichkeiten an der Poststrasse 6 in den vergangenen Wochen neugestaltet. Der Umbau erfolgte nach dem neuen Design der Post für ihre Filialen, das sich durch die Verwendung von viel Holz und hellen Farben auszeichnet.

Die modernisierte Filiale bietet weiterhin die gesamte Palette an Postdienstleistungen an, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Zusätzlich steht in den Posträumlichkeiten neu ein Paketeinwurf zur Verfügung. An diesem können die Kunden vorfrankierte Pakete einfach und schnell selbst aufgeben, ohne am Schalter anstehen zu müssen.