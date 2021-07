Bald startet der «Testlauf» für das Kreisel-Verkehrsregime

Wann genau der Bau des Kreisels bei der reformierten Kirche in Turbenthal beginnt, ist noch nicht klar. Fest steht aber bereits die Verkehrsführung, die in den Quartieren rund um die Schulhäuser Breiti und Risi während den Bauarbeiten zur Anwendung kommen wird.

Die Gemeinde ersetzt nämlich ab Mitte August in einem Zeitraum von etwa zwei Monaten die veralteten Wasserleitungen in der St. Gallerstrasse. Und das entsprechende Verkehrsregime wird dann das erste Mal in den Quartieren zum Einsatz kommen.

Schleichverkehr verhindern