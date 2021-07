Zehntausende Blitze und ein Stromausfall in Brüttisellen

Der Sommer 2021 wird als besonders unwetterträchtig in die Annalen eingehen. Nur wenige Tage währte das angenehme und schöne Sommerwetter, ehe im Laufe des Samstags ein Tiefdruckgebiet über der Bretagne und eine sich nur sehr langsam fortbewegende Kaltfront erneut für eine Schwergewitterlage führte.

Auch am Sonntag und am Montag wird dieses Tief mit einer mässigen südwestlichen Höhenströmung weiterhin schubweise feuchte und instabile Luft zum Alpenraum führen.



Erster Donnergrollen war am Samstag in der Region bereits am früheren Nachmittag zu hören. Richtig zur Sache ging es aber vom späten Nachmittag bis in die Nacht hinein. Laut Meteonews gab es vielerorts teils kräftige Gewitter mit vielen Blitzen, Starkregen und lokal Hagel sowie Sturmböen.