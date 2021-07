Über Stock und Stein hinauf zum Oberländer Aussichtsberg

Der Lauf startet ebenfalls in Langnau und führt auch zum Albishorn. Allerdings kommen die Höhenmeter nicht ganz so gebündelt wie auf Emma Pooleys Route. Vom Albishorn geht es den Grat entlang und mit Aussicht auf Rigi und Pilatus südwärts bis hinunter nach Sihlbrugg. Wer die Sonne meiden will, nimmt einen parallelen Trail ein paar Höhenmeter weiter unten im Wald.

Ab Sihlbrugg folgt der Weg schattig-kühl dem Fluss, klettert dann hoch nach Hirzel, am exklusiven Golfclub Schönenberg vorbei und von dort hinunter zum Zürichsee, wo der Trail wie auf der anderen Seeseite an einem Wasserfall vorbeiführt – und ebenfalls zum Abschluss die obligate Chance auf ein Bad im See bietet. (Text und Grafiken: Emil Bischofsberger)