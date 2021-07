Fischereikontrollen auf Oberländer Seen

Im Rahmen von koordinierten Aktionen wurden an verschiedenen Tagen der vergangenen Woche Fischerei-, Umwelt- und Naturschutzkontrollen um und auf dem Greifen- sowie Pfäffikersee durchgeführt, wie die Kantonspolizei mitteilt.

An drei Tagen seien in den Abendstunden um und auf den beiden Seen 331 Personen bezüglich Patenten und Fängen sowie 37 Boote und deren Ausrüstung kontrolliert worden.

Dabei sei es zu vier Verzeigungen gekommen, weil Angler verbotene Haken oder Köder eingesetzt hatten. Drei weitere Personen seien wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz verzeigt worden. Bei fünf Personen sei Marihuana sichergestellt worden. Insgesamt wurden vierzehn Ordnungsbussen wegen Übertretungen ausgehändigt, wie die Kantonspolizei weiter schreibt.

Kleinere Verstösse seien mit Gesprächen und Belehrungen geklärt worden. Der Grossteil der Kontrollierten habe sich an die gesetzlichen Vorgaben gehalten.