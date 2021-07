«Das Zürcher Oberland ist besonders gewitterträchtig»

Gäbe es Fritz Fuhrer nicht, müsste man ihn für diesen Artikel erfinden. Der 59-jährige Landwirt aus dem Tösstal hat allen eine Erfahrung voraus, die das Jammern über diesen verregneten Sommer etwas relativiert. Er weiss, dass es auch in normalen Jahren im Kanton Zürich Orte gibt, die deutlich nasser sind als andere.

Dort, wo am allermeisten Wasser vom Himmel fällt, hat die Familie Fuhrer seit hundert Jahren ihren Hof: in Saland, einem Dorf nahe bei Bauma. Entscheidend ist aber, dass Fritz Fuhrer mehrere Jahre lang als Akkordholzer in Andelfingen im Weinland gearbeitet hat.