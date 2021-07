Wenn Mitarbeitende der Gemeinde zu Pöstlern werden

Viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sparen sich den Weg an die Wahlurne und schicken ihre ausgefüllten Unterlagen jeweils per Post. In Volketswil hatten sie zuletzt dafür weniger Zeit. Wie auch in anderen Schweizer Gemeinden hat die Post dort mehrheitlich die Briefkastenleerungen angepasst. Während die Post-Angestellten früher Abendtouren gemacht haben, holen sie die meisten Briefe seit Ende Mai erst morgens um 8.30 Uhr ab.