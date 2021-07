In Effretikon messen sich die besten Inline-Hockeyaner

Vom 29.Juli bis am 1. August findet im Sportzentrum Effretikon die Inlinehockey U16 und U18 Europameisterschaft statt. Inlinehockey Juniorennationalmannschaften aus Spanien, Frankreich, Italien, Tschechien, Slowakei und der Schweiz messen sich nach einem Jahr Pause wieder und kämpfen um den Titel des besten europäischen Teams.

Während vier Tagen finden in Effretikon insgesamt 27 Spiele statt. Anreisen werden die Teams am Mittwoch und absolvieren am offiziellen Trainingstag auch gleich ihre letzten Trainingseinheiten auf dem Spielfeld in Effretikon.

Offiziell eröffnet wird die Inlinehockey Europameisterschaft am 29. Juli um 20 Uhr. Gleich anschliessend findet auch die U18 Partie Schweiz vs. Frankreich statt.

Aus sechs Nationen

An der U16 / U18 Europameisterschaft nehmen 6 Nationen, 9 Junioren Auswahlteams und rund 130 Juniorenspieler teil. Die EM wird am 1. August mit der Schlusszeremonie um 16 Uhr beendet, welche gleich am Anschluss an die Finals der U16 (13 Uhr) und U18 (14:30 Uhr) stattfindet.

Organisiert wird die U16 / U18 Europameisterschaft von Inline Hockey Schweiz IHS. Der schweizerische-nationale Verband stellt nicht nur die Nationalmannschaften sondern organisiert auch die nationalen Meisterschaften und Cup-Wettbewerbe in den Kategorien Nationalleague, Damen, 1. Liga, 2. Liga, 3. Liga, Elite U18, Novizen U15, Mini U12, Moskito U9 und Masters Ü36. Unterstützt wird die Organisation dieser Europameisterschaft von der Stadt Illnau-Effretikon.