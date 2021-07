Wie 670 Legehennen vor dem Schlachthaus bewahrt werden

Sie kamen aus der ganzen Schweiz und sogar aus Lichtenstein, um sich gratis ein paar lebende Hühner zu ergattern. Eierproduzent Philip Ogg hatte zusammen mit der Kollbrunner Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz zu sich nach Watt eingeladen. Innert 90 Minuten konnte für alle 670 ausgedienten Legehennen ein neues Daheim gefunden werden. Kein einziges Tier musste zum Schlachthof gebracht werden.



Legehennen haben normalerweise ein eher kurzes Dasein. Bereits nach zehn bis zwölf Monaten nimmt ihre Eierleistung ab und auch die Schalenqualität wird schlechter. Für die Eier können deshalb nicht mehr so gut verkauft werden. Und so landen die Hühner in der Regel im Schlachthaus – nicht so allerdings bei Philip Ogg.



Der Watter Landwirt arbeitet seit Jahren mit der Susy Utzinger Stiftung zusammen, welche jeweils nach Abnehmern für die Tiere sucht. «Bereits um 7 Uhr standen die ersten Leute vor dem Stall», erzählt Ogg. Damit die Aktion möglichst tierfreundlich ablief, blieben an diesem Tag die Rollläden im Stall unten. In der Dunkelheit blieben die Hühner ruhig auf ihrem Stängelchen sitzen und konnten problemlos eingesammelt und danach draussen an die Abnehmer verteilt werden.



Frische Eier aus dem Garten

Laut Ogg handelt es sich bei den Interessenten häufig um Private, welche die Tiere im eigenen Garten unterbringen, um so in den Genuss von frischen Eiern zu kommen. Aber auch Hofbesitzer würden jeweils einige Hennen abholen, um dann die Nachbarschaft mit frischen Eiern zu versorgen.



Die Susy Utzinger Stiftung legt wert darauf, dass die Tiere nicht einfach so verschenkt, sondern bewusst platziert werden. «Die neuen Lebensplätze werden von uns kontrolliert und nur bei Eignung akzeptiert», erklärt Projektmanagerin Corrina Frana. Die Legehennen werden nur an Privatpersonen abgegeben, die Platz haben für eine artgerechte und sichere Unterbringung und über das notwendige Fachwissen verfügen. Die Tiere werden zwar kostenlos abgegeben, doch erhält die Stiftung anlässlich der Ausstallungen Spenden, die wiederum für die Tierschutzarbeit eingesetzt werden.



Neue Hennen aus Höri

Ausserdem müssen immer mindestens zwei Hennen gemeinsam untergebracht werden. Einige Abnehmer hätten aber gleich bis zu zehn Hühner mitgenommen, sagt Ogg. Der Eierproduzent ist sehr zufrieden mit der Aktion: «Alles verlief sehr ruhig und gut organisiert.» Für die Zusammenarbeit mit der Susy Utzinger Stiftung hat Ogg nur lobende Worte übrig.



Seine neuen Legehennen bezieht der Landwirt jeweils von einer Zucht in Höri. Die Tiere erreichen ihn im Alter von 18 bis 19 Wochen. Bereits mit 20 Wochen beginnen sie mit dem «produzieren». Seine Freilandeier verkauft Ogg unter anderem in seinem Hofladen an der Dorfstrasse 100 in Watt. Dort sind auch Kartoffeln, Saisongemüse und verschiedene legale Hanfprodukte erhältlich.

(Fabian Boller)