Der ZO-Abriss in Wetzikon schreitet voran

Das Ecktürmchen war das letzte Überbleibsel des alten Gebäudes der Zürcher Oberland Medien AG, nun liegt es in Schutt und Asche: Am Mittwoch wurde es endgültig abgerissen. Wie Gesamtleiter Roman Häberle sagt, mussten die Arbeiter dabei besondere Vorsicht walten lassen, da der Gebäudeteil direkt an zwei Strassen angrenzte. «Es durften keine Bauteile auf die Strasse fallen.» Das Vorhaben sei ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen, so Häberle weiter.