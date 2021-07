«Parkinson ist nicht nur eine Alte-Leute-Krankheit»

Die gemeinnützige Organisation Parkinson Schweiz (siehe Box) mit Sitz in Egg hat kürzlich ein Pilotprojekt lanciert, das sich spezifisch an Kinder und Jugendliche richtet, die in irgendeiner Weise von Parkinson betroffen sind. Kilian Hefti, Initiant des Projekts erzählt im Interview, wieso die fortschreitende, chronische Krankheit ein schwerer Schlag sein kann – auch für junge Menschen.