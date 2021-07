Illnau-Effretiker Stadtpolizei stoppt rasanten E-Scooter

Die Stadtpolizei Illnau-Effretikon hat in den vergangenen Tagen verschiedene Lenkerinnen und Lenker von Elektrorollern gestoppt. Diese seien der Stadtpolizei durch ihre rasante Fahrweise aufgefallen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Ein Besitzer habe seinen E-Scooter mit verschiedenen Umbauten versehen, so dass dieser eine Geschwindigkeit von 52 Kilometern pro Stunde erreichte.

«Bei einem weiteren Fahrzeug handelte es sich um ein Fabrikat, das bereits von Grund auf eine Höchstgeschwindigkeit von rund 60 Kilometern pro Stunde erreicht», heisst es in der Mitteilung weiter. Solche Fahrzeuge sind in der Schweiz jedoch nicht für die Nutzung auf öffentlichem Grund zugelassen.

Wie ein E-Bike fahren

Die verantwortlichen Lenker müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. In dieser Fahrzeugkategorie bietet der Markt mittlerweile viele elektrobetriebene Produkte, die mit 0.5 Kilowatt Motorleistung eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde erreichen und zulassungsfrei gefahren werden dürfen.

Diese E-Scooter müssten aber wie ein E-Bike auf Strassen oder auf Radwegen gefahren werden, wie die Stadtpolizei betont. Für die Lenkerinnen und Lenker gilt ein Mindestalter von 14 Jahren. Zwischen 14- und 16-Jährige müssen zudem im Besitze eines Mofa-Führerausweises sein.