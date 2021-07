Am Pfäffiker Seequai soll ein «Mini-Reeds​​​​​​​» steigen

Openair? Nein. Mini-Reeds? Ja. Mit einer Bar am See, Foodständen und einer «kleinen Bühne mit einigen kleineren Acts» will das Organisationskomitee vom Pfäffiker Reeds-Festival am kommenden Wochenende den Pfäffiker Seequai bespielen. Im April hatte das OK zwar entscheiden, auch dieses Jahr vorsichtshalber auf die Durchführung des langjährigen Openairs zu verzichten.