Stadt Uster will transparenter werden

Die Stadt Uster will erarbeitete Daten künftig der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Frei nutzbare Daten würden Transparenz und und Zusammenarbeit fördern, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. «Eine gemeinsame Öffentlichkeit kann nur entstehen, wenn Informationen und Daten breit zugänglich sind.» In diesem Sinn sollen Daten, die die Stadt Uster im Rahmen ihrer Aufgaben erarbeitet, auch von der Öffentlichkeit genutzt werden können.

Deshalb werde das Geschäftsfeld Gesellschaft, soweit möglich und rechtlich zulässig, seine Daten unter einer offenen Lizenz als «Open Government Data» (OGD) zur Verfügung stellen. Die Umsetzung werde schrittweise und in Zusammenarbeit mit der Fach- und Koordinationsstelle OGD des Kantons Zürich erfolgen. Die Daten der Stadt Uster sollen dann über die Plattform github.com/GesellschaftStadtUster zur Verfügung stehen.

Die Daten seien maschinenlesbar und kostenlos zu beziehen. «Jede und jeder kann auf sie zugreifen, sie teilen und frei nutzen», teilt die Stadt mit. Vorerst würden unter anderem Datensätze der Kulturförderung zur Verfügung stehen. Weitere Datensätze sollen in den nächsten Monaten folgen. Die Stadt Uster erhofft sich, dass durch diesen Schritt mittel- bis langfristig verwaltungsintern «mehr Effizienz und eine bessere Zusammenarbeit» möglich werden.