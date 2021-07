Ein Leben im Dienste Gottes

Luis Varandas bezeichnet sich selbst als absoluten Familienmenschen. Dass es ihm als katholischer Priester verboten ist, sowohl Frau als auch Kinder zu haben, ist für ihn keine Ironie des Schicksals sondern die logische Folge eines Lebens im Dienste Gottes.

«Es ist schon ein Opfer, das man bringt», sagt er. «Meine Familie ist dafür die Pfarrei, die vielen Menschen, die zu uns kommen.» Ausserdem steht er in Kontakt zu seiner Familie, seinen zwei jüngeren Brüdern und deren Kinder. «Man verzichtet auf einen engen Familienkreis. Ich bin halt ‹nur› Onkel.»

Im April wurde Varandas zum Generalvikar für die Bistumsregion Zürich-Glarus ernannt. Er beschreibt die Aufgabe als «CEO-Funktion mit grosser Führungsverantwortung». Für diesen Job zügelt er diesen Sommer von Dübendorf nach Zürich.

Heimatland Portugal

Die Arbeit bringe ihn weiter weg von den Menschen, näher an den Schreibtisch. Aber dies sei ebenfalls Teil davon, wenn man sein Leben ganz in Gottes Hände gegeben habe.

Mit seinen 43 Jahren hat er in der katholischen Kirche schon eine beachtliche Karriere hingelegt. Sein Ziel sei das nicht gewesen, sagt er. «Es hat sich einfach so ergeben, so entwickelt.»

Aufgewachsen in Portugal, kam Varandas mit 13 Jahren mit seinen zwei jüngeren Brüdern in die Schweiz. «Meine Eltern waren vorher schon als Saisonniers hier und haben uns dann im Sommer 1991 nachgeholt», erzählt er. Es sei eine grosse Umstellung gewesen. «Vor allem die Sprache war eine Herausforderung. Aber in dem Alter passt man sich schnell an.»

Varandas kam zuerst in eine Sonderklasse, machte dann den Realschulabschluss und lernte Elektromechaniker.

Ruf nach Chur

Seit Jugendjahren ist er stark in der Kirche engagiert. «Ich merkte, dass dies mein Weg sein könnte», erinnert er sich. Die Technikerschule brach er nach einem Semester ab. «Ich realisierte, dass ich darauf nicht aufbauen will.»

Im Sommer 2003 kündigte Varandas seine Stelle und seine Wohnung und ging nach Chur ins Priesterseminar. «Ich habe einfach diesen Ruf gespürt», erklärt er seinen Mut, alles hinter sich zu lassen. «Er wurde so stark, dass ich mich damit auseinandersetzen musste.»

Während dem sogenannten Klärungsjahr in Chur habe er gemerkt, dass dies die richtige Entscheidung gewesen war. 2009 schloss er das Theologiestudium ab.

Dienen statt Selbstverwirklichung

Er ging als Pfarrer nach Wädenswil, wo es ihm sehr gefiel. Doch schon nach zwei Jahren wurde er wieder nach Chur berufen, wo er von 2011 bis 2015 als Co-Leiter des Priesterseminars tätig war. «Ich hätte natürlich auch Nein sagen können», sagt er. «Aber es geht in meinem Job nicht um Selbstverwirklichung, sondern darum, was der Allgemeinheit dient. Ich gehe dorthin, wo man mich braucht, nicht dorthin, wo ich will.»

Gezweifelt hat er daran nie. «Das ist einfach mein Weg», sagt er. Die Arbeit mit Menschen gebe ihm viel. «Ich begleite Menschen in schönen und schwierigen Situationen. Das ist sehr erfüllend.» Gott begleite ihn dabei.

Seit 2015 ist Varandas Pfarrer im Seelsorgeraum Dübendorf-Fällanden-Schwerzenbach. 2017 wurde er in den Synodalrat – die Exekutive der katholischen Kirche im Kanton Zürich – gewählt, wo er die Verantwortung für die Migrantenseelsorge übernahm.

Schritte Richtung Offenheit

Den Vorwurf, die katholische Kirche sei nicht mehr zeitgemäss, weist Varandas weit von sich. «Die Leute suchen nach Halt, nach Glaube und Spiritualität», sagt er, der gleichzeitig herzlich und etwas distanziert wirkt. «Der Bedarf ist klar da. Und ich glaube, wir haben mehr zu bieten als andere spirituelle Angebote.»

Erst gerade hätten 18 Kinder die Erstkommunion gefeiert, und mit der 50-Personen-Regel seien sie in der Kirche regelmässig an den Anschlag gekommen.

Er stehe zur katholischen Kirche, auch zu ihrem Umgang mit Sexualität. Er sagt aber auch: «Es gibt vieles, was hinterfragt wird und wo man anders dazu stehen kann.» Papst Franziskus mache kleine Schritte Richtung Offenheit. «Aber die katholische Kirche ist eine riesige Institution, die sich nicht von heute auf morgen ändern wird.»

Und dass sie ihr Gesicht ganz ändert, sei wohl eine Illusion. «Man muss eine gesunde Mitte finden», sagt er. «Die einen wollen eher traditionelle Gottesdienste, die anderen schätzen einen moderneren, offeneren Gottesdienst. Unsere Einheit besteht in der Vielfalt, es ist vieles möglich.»

Über seine Zukunft macht sich Varandas wenig Gedanken. Denn es ist nicht er selbst, der diesen Weg bestimmt – sondern Gott.