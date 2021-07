Dreiste Diebstähle erschrecken Velo- und Töffbesitzer

Am Telefon erzählt der 42-Jährige, dass er am Samstag nur schnell von Campingferien mit einem gemieteten Wohnmobil nach Hause gekommen war, um seine Freundin abzuholen. Schon am Sonntag wollten die beiden zusammen mit ihren Velos wieder Richtung Süddeutschland aufbrechen. «Mein E-Bike war auf dem Heckträger des Campers befestigt, den ich über Nacht am Strassenrand abstellte», sagt Beerli. Am nächsten Morgen war das 5000 Franken teure Modell verschwunden.

Gleich dreifach beklaut

Gleich zwei Mal einen riesigen Frust erlebt hat auch der Wetziker Mischa Krauer, der seinem Ärger ebenfalls auf Facebook Luft macht. Ende Mai wurden die beiden Mountainbikes von ihm und seiner Freundin geklaut – am helllichten Tage, direkt aus der Tiefgarage ihrer Wohnüberbauung an der Tobelackerstrasse.

«Die Velos aus Carbon hatten je etwa 4000 Franken gekostet. Ich hatte sie mit der Stahlschlaufe des Veloständers gesichert, der zuhinterst in unserer Tiefgarage steht», erzählt der 30-Jährige. Er glaubt, dass die Diebe mit einem Transporter in die Garage gefahren sind und die Velos mit einem grossen Schneidewerkzeug vom Veloständer lösten.

Die Polizei hat die Garage ihm zufolge nach dem Vorfall nicht inspiziert. Und auch die Verwaltung habe darauf verzichtet, die anderen Mieter zu informieren. Weil Krauer aber befürchtete, dass die Diebe zurückkommen und auch noch sein Motorrad holen würden, das am selben Ort parkiert ist, kaufte er sich eine schwere Chromstahlkette und sicherte den Töff damit zusätzlich am Veloständer.

«Ich hatte es eigentlich kommen sehen, aber ich konnte mir nicht selber helfen. Ich konnte den Töff ja nicht in die Wohnung mitnehmen.» Mischa Krauer, Wetzikon

Darüber hinaus war das Motorrad nicht nur mit einer Lenkersperrung, sondern auch mit einer Alarmanlage ausgerüstet. An einem Montagabend Ende Juni, als das halbe Land für den EM-Match der Schweiz gegen Frankreich vor dem Fernseher sass, oder in der darauffolgenden Nacht, schlugen die Diebe noch einmal zu: Sie holten sich auch Krauers Töff.

«Ich war schockiert. Ich hatte es eigentlich kommen sehen, aber ich konnte mir nicht selber helfen. Ich konnte den Töff ja nicht in die Wohnung mitnehmen», sagt er. «Das einzige, was ich tun konnte, war, ihn noch besser anzuketten. Aber auch das hat nichts genützt. Weil ich jetzt alle Mieter informiert habe, bleibt der Veloständer in der hinteren Garagenecke seit dem Vorfall leer. Niemand will sein Velo noch dort parkieren.»

Velos besser einschliessen

Seine Versicherung habe keine Freude an den drei Diebstählen, so Krauer. Und er selber ärgert sich am allermeisten darüber, «dass die Diebe quasi freie Hand haben». Nach dem zweiten Diebstahl sei die Polizei dann doch noch gekommen und habe in der Garage Reifenspuren eines Transporters gesichtet. Er selber sei zu einer Einvernahme eingeladen worden.

Die Kantonspolizei bestätigt auf Anfrage, dass am ersten Juliwochenende in Wetzikon zwei Fahrrad- und drei Motorradentwendungen zur Anzeige gebracht und in Bäretswil sieben Fahrradentwendungen bekannt wurden. Gemäss Mediensprecher Mark Rindlisbacher wurden die Anzeigen entgegengenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Auf die Frage, ob die Polizei eine Spur zu den Tätern hat oder in den betroffenen Quartieren jetzt mehr Kontrollen durchführt, kann er nichts sagen - da es sich um laufende Ermittlungen handle, könne man über die weiteren Schritte keine Auskünfte geben.

Rindlisbacher empfiehlt, Zweiräder sicher abzuschliessen oder einzuschliessen. Ist ein Zweirad entwendet worden, sollten bei der Anzeigeerstattung Fahrzeugangaben wie Rahmennummer, spezielle Merkmale, Zubehör- und Anbauteile bekannt sein. Dadurch liessen sich sichergestellte und aufgefundene Zweiräder zuordnen und vermitteln.