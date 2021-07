Trotz hohem Pegel: An den Seen in der Region kann gebadet werden

Wettertechnisch war in den letzten Tagen vor allem eines angesagt: Regen, Regen und nochmals Regen. Die Pegel der Gewässer in der Region stiegen rasant an. So befindet sich der Greifensee derzeit auf der zweithöchsten Gefahrenstufe 4. Auch die Glatt in Dübendorf führt aktuell viel Wasser und bewegt sich auf der erheblichen Gefahrenstufe 3. Etwas besser sieht die Lage am Pfäffikersee aus. Dieser wird vom Kanton auf der mässigen Gefahrenstufe 2 geführt