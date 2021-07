Ein Teil der Beerbergstrasse ist abgerutscht

Nach den starken Regenfällen am Donnerstagabend ist ein Teil der Beerbergstrasse in Turbenthal abgerutscht. Dies schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung auf ihrer Internetseite. Aus diesem Grund muss die Strasse per sofort bis auf Weiteres gesperrt werden.

Der zuständige Gemeinderat Heinz M. Schwyter (parteilos) sagt auf Anfrage, dass sich der betroffene Strassenabschnitt bei der ersten Kurve nach dem Friedhof befinde. «Diese Stelle hatten wir schon seit Längerem unter Beobachtung.» Es handle sich um ein «Rutschgebiet».

Nun müsse die Gemeinde mit entsprechenden Fachleuten die Situation abklären, so Schwyter weiter. «Ich kann keine Prognose abgeben, was wir genau machen müssen und wie lange die Sperrung dauert.» Der Werkdienst der Gemeinde habe jedoch bereits kleinere Arbeiten ausgeführt, damit der Hang nicht noch weiter abrutsche.

Die Beerbergstrasse führt auch zur Alpwirtschaft Schnurrberg. Das Ausflugsrestaurant ist aber weiterhin über den Ramsberg erreichbar. (bes)