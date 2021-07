Kilian Meier ist der neue Ratspräsident

Statt feierlich hat die Ratssitzung am Donnerstag eher gehässig begonnen. Anlass dazu war eine Interpellation von René Truninger (SVP), der sich beim Stadtrat erkundigt, was dieser gegen den «kriminellen Aslybewerber» zu tun gedenke, der in Illnau Anfang Juni mutwillig grosse Sachbeschädigungen begangen habe.

Fünf Fraktionen gegen Truninger