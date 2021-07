Diese Acts treten am Rock the Ring 2022 auf

Der Betzholzkreisel in Hinwil verwandelt sich im Juni 2022 nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in ein Konzertareal. Dann steigt das Festival Rock the Ring. Nun haben die Veranstalter das Line-Up bekannt gegeben. Folgend die Übersicht, wann welche Künstler auftreten.

Donnerstag, 16. Juni: The Hives, Airbourne, Steel Panther und Thunder

Freitag, 17. Juni: Foreigner, Bush, Monster Magnet und Megawatt

Samstag, 18. Juni: Alice Cooper, Black Label Society, ACCPET, Marc Storace und Dirty Honey

Wie die Veranstalter weiter schreiben, ist der Ticketverkauf offiziell gestartet. Bereits gekaufte Tickets der verschobenen Festivals behalten ihre Gültigkeit. Da es Änderungen am Line-Up gegeben hat, wird es ab dem 1. September 2021 auch eine Umtauschaktion geben. Bereits gekaufte Tagespässe können gegen einen anderen Tagespass am Festivaltag der eigenen Wahl eingetauscht werden.

Weitere Infos unter www.rockthering.ch