Der Greifensee hat die Gefahrenstufe 4 erreicht

Der Pegel de Greifensees ist so stark angestiegen, dass mittlerweile Gefahrenstufe 4 alias grosse Gefahr gilt. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, sich von allen See- und Flussufern fern zu halten.

Innerhalb der letzten zwei Tage stieg der Pegel der Glatt in Dübendorf pro Sekunde um zwei Kubikmeter Wasser. Zur Veranschaulichung: Ein Kubikmeter entspricht tausend Liter Wasser. Aktuell gilt für den Fluss die Gefahrenstufe 3 und somit erhebliche Gefahr. Der Pfäffikersee befindet sich aktuell auf Gefahrenstufe 2, was mässige Gefahr bedeutet.

Im Laufe des heutigen Donnerstag geht der Dauerregen dann in durch trockene Phasen unterbrochene Schauer und lokale Gewitter über. In Häuser am See könne auch von unten Wasser eindringen, teilte die Baudirektion am Donnerstagvormittag mit. Grundwasser oder Wasser der Kanalisation kann mittlerweile also in Keller oder Waschküchen hochgedrückt werden.

In der Nacht und morgen Freitag gibt es dann weitere Regengüsse und lokale Gewitter, in Summe kommen bis morgen Abend in den kritischen Regionen der Zentralschweiz und des Bernbiets etwa 15 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen.