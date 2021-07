Bubikon hat einen neuen Gemeindeschreiber

Die Bubiker Gemeindeverwaltung hat ab 1. September 2021 einen neuen Gemeindeschreiber, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Der Gemeinderat hat Urs Tanner an seiner Sitzung vom 14. Juli 2021 zum künftigen Gemeindeschreiber von Bubikon gewählt.



Tanner ist seit rund 20 Jahren in öffentlichen Verwaltungen tätig. Nach Stationen in Sozialabteilungen war er einige Jahre Gemeindeschreiber in Buchs ZH. Im zweiten Bildungsweg hat er die eidgenössische Matura erlangt und anschliessend ein Studium als Betriebsökonom FH abgeschlossen. Zudem ist er diplomierter Gemeindeschreiber. Nebenamtlich unterrichtet er seit 2017 als Fachlehrer für den Verband der Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute VZGV. Der 58-Jährige wohnt in einer Gemeinde am Zürichsee.



Die Neubesetzung der Stelle wurde nach dem Weggang des bisherigen Schreibers im letzten Februar notwendig, heisst es in der Mitteilung weiter. Bis zum Stellenantritt des neuen Gemeindeschreibers erfüllt vorübergehend Stefan Woodtli von der Federas Beratung AG als Springer diese Funktion.