Wetziker Impfzentrum schliesst am 6. August

Vor wenigen Wochen herrschte in den Impfzentren des Kantons Zürich noch Hochbetrieb. So auch in der zum Impfzentrum umfunktionierten Eishalle in Wetzikon. Das hat sich nun geändert: Ende Monat wäre es vorgekommen, dass gerade einmal noch 10 Personen während eines ganzen Tages in der Eishalle aufgekreuzt wären. So erzählt es Matthias Pfammatter am Telefon. Der Leiter des Wetziker Impfzentrums stellt «seit drei bis vier Wochen fest, dass die Termine nicht mehr gebucht werden».