Tief Bernd schickt neue Regenfälle

Am Mittwoch lag das Unwettertief Bernd mitten über der Schweiz. Trotzdem war es nach den heftigen Regenfällen vom Dienstag vergleichsweise ruhig. Es hat erst am Mittwochabend wieder stärke uz regnen angefangen.

Wind nimmt wieder zu

Der Grund: Laut MeteoSchweiz herrschen in einem Zentrum des Tiefs keine so starken Winde. Und genau darum werden auch keine grossen Feuchteströme zur Schweiz getragen. Am Donnerstag aber zieht das Tief weiter Richtung Osten, damit ziehen die Winde wieder an. Prompt führt das Tief Bernd am Donnerstag und Freitag erneut eine sehr feuchte und instabile Luftmasse zur Schweiz, dieses Mal aber stammt diese eher aus nördlichen Richtungen.

Entsprechend ist man beim Kanton alarmiert: Die Zürcher Gewässer lagen am Mittwochmorgen alle noch knapp unter der Alarmstufe 4, also wenige Zentimeter unter der Hochwassermarke.

Der Pegel des Zürichsees stieg bis am Mittwochmittag auf 406.56 Meter. Damit liegt der See noch vier Zentimeter unter der kritischen Hochwassermarke von 406.60 Meter (Warnstufe 4). Der hohe Wasserstand sorgt bereits für Probleme. In Wädenswil ist der Seeplatz überflutet und in Stäfa stand die Feuerwehr beim Hafen im Einsatz, um Wasser aus Gebäuden abzupumpen.

Die Baudirektion des Kantons Zürich sowie die Naturgefahrenfachstelle des Bundes rechnen damit, dass der See die Gefahrenstufe 4 im Verlauf der nächsten Tage überschreiten wird. «Die Situation am Zürichsee ist derzeit kritisch», sagt Wolfgang Bollack, Mediensprecher der Zürcher Baudirektion. Zwar steige der Pegel mittlerweile nicht mehr so stark, wie noch am Dienstag. Hinsichtlich der weiteren Niederschläge, die noch bis Samstag zu erwarten sind, müsse die Situation aber im Auge behalten werden. Es wird dazu aufgerufen, See- und Flussufern fernzubleiben.

Im Laufe des heutigen Donnerstag geht der Dauerregen dann in durch trockene Phasen unterbrochene Schauer und lokale Gewitter über. Auch am Freitag ist danach immer wieder mit Regengüssen und Gewittern zu rechnen. Am Wochenende dürfte es dann fast nur noch in den Alpen und im Osten ein paar Schauer oder Gewitter geben.

Enten statt Badegäste

In der Region präsentierte sich die Badi Egg in den letzten Tagen teilweise unter Wasser. Dort, wo normalerweise Kinder Tischtennis spielen, zogen ein Schwan und einige Enten ihre Runden. Und im Raum Hinteregg-Mönchaltorf, nicht weit vom Greifenseeufer entfernt, liegen schon seit letzter Woche mehrere Felder teilweise unter Wasser. Dies könnte sich in den nächsten Tagen nun noch verschärfen: Da die Böden bereits mehr als gesättigt sind, dürfte es nicht lange gehen, bis es zu noch mehr überschwemmten Flächen kommt.

Für die kommende Woche verspricht MeteoSchweiz richtig schönes Sommerwetter mit überdurchschnittlichen Temperaturen und nur einer schwachen Gewitterneigung über den Bergen. Offenbar hat nun auch Petrus endlich vor, die Gummistiefel mit dem Sonnenhut zu tauschen. (SDA/Martin Steinegger/Manuel Reimann)