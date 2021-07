«Man baut für die kommende Generation, man investiert in die Zukunft»

Im «Zitronenfalter» etwas über den Lebensraum der Insekten lernen, im «Glücksklee» fröhlich vom Zimmer in die Pause tingeln? Die Planungs- und Architekturbüros, die sich am Projektwettbewerb für das Oberstufenschulzentrum Pfaffberg in Pfäffikon beteiligten, haben ihren Projekten zum Teil so blumige Namen gegeben, dass man beinahe Lust bekommt, noch einmal die Schulbank zu drücken.