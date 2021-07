Mit monumentalen «Schnurmalereien» gegen das Patriarchat

Sie hängen von der Decke oder liegen ausgebreitet am Boden. Die grossflächigen Kunstwerke von Margrit Schlumpf-Portmann sind mehrere Meter lang und hoch. «Schnurmalereien» nannte die 2017 in Bauma verstorbene Künstlerin diese Arbeiten, die derzeit in einem Raum in der Wetziker Schönau ausgestellt, aber noch nicht öffentlich zugänglich, sind. Sie sind in vielerlei Hinsicht aussergewöhnlich.