Im «Zitronenfalter» etwas über den Lebensraum der Insekten lernen, im «Glücksklee» fröhlich vom Zimmer in die Pause tingeln? Die Planungs- und Architekturbüros, die sich am Projektwettbewerb für das Oberstufenschulzentrum Pfaffberg in Pfäffikon beteiligten, haben ihren Projekten zum Teil so blumige Namen gegeben, dass man beinahe Lust bekommt, noch einmal die Schulbank zu drücken.

Genützt haben diese am Ende aber wenig: Das Rennen gemacht hat ein Projekt des Architekturbüros von Peter Moor aus Zürich, das mit «Karo Dame» einen doch eher nüchternen Namen trägt. «Die Gestaltung des neuen Schulhauses ist inspiriert von den Gestaltungsideen der konkreten Kunst», erklärt Moor.

«Schulbauten zu planen, ist immer eine besondere Freude.» Peter Moor, Architekt

Die Linienführung der vertikalen Stützen und horizontalen Deckenstirnen habe ihn an die Ausstellung Karo Dame erinnert, die im Kunsthaus Aarau vor längerer Zeit mal gezeigt wurde. Über den Zuschlag freut sich der Architekt sehr: «Schulbauten zu planen, ist immer eine besondere Freude. Man baut für die kommende Generation, man investiert in die Zukunft.»

Gemäss Patrick Duvoisin, Projektleiter Liegenschaften bei der Gemeinde Pfäffikon, hat der Projektname bei der Entscheidung «natürlich keine Rolle» gespielt. Lediglich die Inhalte seien beurteilt worden.

Duvoisin war Teil der Jury, die sich aus vier Gemeindevertretern und vier Architekten respektive Fachplanern zusammensetzte. «Nachdem das Preisgericht die Projekte detailliert angeschaut hatte, kristallisierten sich ziemlich schnell zwei bis drei Favoriten heraus», sagt er. Letztendlich habe man sich sehr deutlich für das Siegerprojekt ausgesprochen.

Nach 50 Jahren fertig gebaut

Dieses präsentiere interessante und inspirierende Lösungsvorschläge, und auch der Vorschlag für ein Gesamtkonzept für den Standort Pfaffberg vermöge in der Sorgfalt, der Durcharbeitung und der Intelligenz der baulichen Umsetzung zu überzeugen, heisst es dazu im Gemeinderatsbericht. Gemäss Grobkostenschätzung des Kostenplaners sind Investitionen in der Höhe von 11 Millionen Franken zu erwarten.

«Man könnte sagen, dass das Schulareal Pfaffberg aus dem Jahre 1969 nach über 50 Jahren nun endlich fertiggebaut wird.» Patrick Duvoisin, Projektleiter Liegenschaften

Dass sich das Projekt «an den bestehenden Schulgebäuden orientiert und sich der Neubau harmonisch in die Schulanlage Pfaffberg und deren Umgebung eingliedert», gefällt Duvoisin persönlich am besten. «Man könnte auch sagen, dass das Schulareal Pfaffberg aus dem Jahre 1969 nach über 50 Jahren nun endlich fertiggebaut wird.»

Die Architekten selber beschreiben den Bau als dreigeschossiges Gebäude, das «in einer gegliederten, tanzenden Figur erscheint und mit den bestehenden Bauten ein Ensemble um den Pausenplatz bildet». Mit seiner gedeckten Vorzone hole der Neubau den Pausenplatz ins Haus und schaffe einen fliessenden Übergang von aussen nach innen. Das Schulhaus werde in vorvergrautem Holz gebaut, einem sehr dauerhaften Material, das farblich auch gut zu den bestehenden Bauten passe. Nicht zuletzt würden die farbigen Storen direkt darauf Bezug nehmen und die Absicht unterstreichen, die Schulanlage als campusartiges Ganzes zu gestalten.