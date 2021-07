Die Affen von Basel

Einer hockt oben auf dem Brunnen im Hof des Baslerischen Antikenmuseums, er grinst frech herunter. Oder ist er zufrieden, weil er gerade fotografiert wurde und sich seiner Wirkung bewusst ist? Er ist nicht der Einzige in dieser Stadt, der Passantinnen und Passanten beobachtet. Auch in anderen Quartieren thronen sie über dem Volk. Einer etwa auf dem Andreasplatz, der sich an Trauben gütlich tut.