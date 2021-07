Und erneut drohen Überschwemmungen

In diesem Sommer ist es zwar warm. Aber der Badi-taugliche Bilderbuchsommer mit strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen ist es nicht, den uns Petrus bislang vorgesetzt hat. Im Gegenteil: Alle paar Tage ziehen Gewitter mit Hagel, Sturmböen und ausserordentlich viel Niederschlag über die Region. Und das seit Wochen.

Dauergewitter am Donnerstag

Am vergangenen Donnerstag etwa gab es am während Stunden einen riesigen, vom Bergamo in Norditalien bis nach Ulm und Ausburg reichenden Gewittercluster. Zwar lag die Region nur an dessen Rand, doch das reichte trotzdem für ein Dauergewitter, das sich kaum weiter bewegte und entsprechend für viel Niederschlag sorgte.



Im Raum Hinteregg-Mönchaltorf beispielsweise, nicht weit vom Greifenseeufer entfernt, liegen seither mehrere Felder teilweise unter Wasser. Dies könnte sich in den nächsten Tagen nun noch verschärfen, wenn es erneut lang andauernden Regenfällen kommt. Da die Böden bereits mehr als gesättigt sind, dürfte es nicht lange gehen, bis es zu noch mehr überschwemmten Flächen kommt.

Die Ursache dieser Wetterlage ist eine Kaltfront, die laut MeteoSchweiz am Dienstag nur sehr langsam ostwärts voran kommt. Der Zustrom von sehr feuchter Luft aus Südwesten hält tagsüber weiter an. Wie stark der Regen in der Region ausfallen wird, ist aber nicht ganz klar: Je nach Wettermodell regnet sich die Störungszone in der Schweiz mehr westlich oder mehr östlich aus.

Trendwende am Wochenende

So wie es gegenwärtig aussieht, wird das regnerische Wetter bis am Freitag andauern. Immerhin zeichnet sich fürs Wochenende und die neue Woche eine Trendwende ab: Dann kommt die Schweiz an den Rand eines nordeuropäischen Hochdruckgebietes zu liegen. Am Samstag und Sonntag dürfte die Bise wehen. Anders als im Winter ist dies im Sommer keine triste Nebellage sondern meistens mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen verbunden.

Und für die kommende Woche verspricht MeteoSchweiz richtig schönes Sommerwetter mit überdurchschnittlichen Temperaturen und nur einer schwachen Gewitterneigung über den Bergen. Offenbar hat nun auch Petrus endlich vor, die Gummistiefel mit dem Sonnenhut zu tauschen.