In gefluteter Bahnunterführung ist ein Auto liegengeblieben

Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche überflutete die Bahnunterführung in Auslikon infolge starker Regenfälle, wie die Kommunalpolizei Region Pfäffikon bekanntgab. Und ebenfalls zum zweiten Mal ist ein Auto in der überschwemmten Unterführung liegengeblieben.

Eine Autolenkerin fuhr am Samstagabend gegen 22:00 Uhr auf der Strandbadstrasse in Richtung Campingplatz am See. Dabei habe sie gemäss der Kommunalpolizei versucht, die geflutete Unterführung zu durchfahren und blieb mit ihrem Fahrzeug im hüfthohen Wasser stecken.

Das Fahrzeug musste durch die Feherwehr geborgen werden. Es erlitt einen Motorschaden und wurde abgeschleppt. Nebst der Feuerwehr Pfäffikon standen die Kantonspolizei Zürich als auch die Kommunalpolizei Region Pfäffikon im Einsatz.