«Ich habe mein ganzes Leben nie Vorhänge gehabt»

Gabriela Kasperski ist zurück in Mönchaltorf. Hier hat sie 16 Jahre gelebt, an diesem stürmischen Donnerstag ist sie hier für drei Lesungen in Schulkassen – und um ihr Auto in den Service zu geben. Ebendieses stellt sie nun auf dem Parkplatz der Seebadi Egg ab. Neben ihrem Lieblingsgaragisten gibt es auch ihre Lieblingsplätze, wie eben die Badi, die die Mönchaltorfer insgeheim als ihre sehen. «Hier bin zig Kilometer geschwommen.» Schwimme sie hier raus, so habe sie das Gefühl, allein in einer Wildnis zu sein.