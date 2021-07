Hinwiler Chilbi findet nicht statt

Aufgrund des Coronavirus wird die Chilbi Hinwil 2021 abgesagt. Das hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung besprochen wie es in einer Mitteilung heisst. Der Anlass hätte vom 24. bis am 26. September stattgefunden.

«Die Gesundheit der jeweils mehreren hundert Gäste hat für den Gemeinderat höchste Priorität», heisst es weiter. Die Chilbi nur für Personen mit Covid-Zertifikat zugänglich zu machen, war für den Gemeinderat nicht verantwortbar. «Bei der Durchführung ohne Covid-Zertifikat hätte nur eine beschränkte Anzahl Personen Zutritt gehabt.»

Zudem hätten an verschiedensten Stellen Eingangs- und Zutrittskontrollen stattfinden müssen, was organisatorisch nur sehr schwer umsetz- und kontrollierbar gewesen wären.

Die Platzverhältnisse seien jeweils sehr eng und ein verantwortbares Schutzkonzept deswegen kaum umsetzbar gewesen. Der Gemeinderat bedauert sehr, dass dieser «traditionelle Anlass» auch dieses Jahr nicht durchgeführt wird. «Wir hoffen, dass sich die Lage normalisiert, so dass 2022 wieder eine unbeschwerte Chilbi Hinwil stattfinden kann.»