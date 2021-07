«Als ich ein Kind war, gab‘s den Kinderzoo noch gar nicht»

Das Wetter lockt am Montagnachmittag mit mehr Sonne, als die Prognosen erhoffen liessen. Glück für die kleine Gruppe, die sich vor der Reformierten Kirche in Rüti versammelt hat. Fleissige Helfer stellen Festtische auf und füllen Ballons mit Helium. Im Zentrum der Aufmerksamkeit ist Margreth Brändli. Sie ist heute hundert Jahre alt geworden. Die Rütnerin wirkt überwältigt von der Überraschungsfeier. «Das hätte ich nie gedacht!», sagt sie und strahlt in die Runde.