Unbeschwertes Zusammensein und kontrolliertes Abstürzen

Endlich! Dieses Wort fasst die Stimmung an der Näniker Chilbi vom Wochenende treffend zusammen. Endlich ist wieder etwas los, endlich kann man wieder gemeinsam feiern. Endlich kann man wieder in grossen und kleinen Gruppen, auch mit den Kindern, unbeschwert zusammen sein. Kann im Chilbitrubel schwatzen oder ein Bier trinken, etwas essen, sich treiben lassen und Corona vergessen. Genau diese Stimmung herrschte am Samstag auf der Stationsstrasse in Nänikon.