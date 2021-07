«Seit dem Frühlingsbeginn habe ich einige Schreckensmomente erlebt.»

Auf den Trottoirs ist es enger geworden. Denn seit Jahresbeginn dürfen Kinder bis 12– vorausgesetzt es sind keine Radstreifen vorhanden – auf Trottoirs velofahren. Diese Neureglung hat der Bund per 1. Januar beschlossen. Die EVP-Gemeinderäte Urs Lüscher und Walter Meier sehen deswegen eine Gefahr für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder ältere Menschen. Besonders an Stellen mit einer hohen Fussgängerfrequenz bestehe ein Potential für Unfälle, wie sie in ihrer Anfrage an den Stadtrat schildern.