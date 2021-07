Pfarramt ist bald in neuen Händen

Unter freiem Himmel feierte Pfarrer Kurt Gautschi am 4. Juli seinen Abschiedsgottesdienst in Schlatt. Knapp sechs Jahre lang wirkte er als Pfarrer in der kleinen Gemeinde. Im Garten des Pfarrhauses versammelten sich rund 120 Kirchengängerinnen und Kirchengänger, um Gautschi in seine Pensionierung zu entlassen.