Auf der «Schnupperbaustelle» geben Malerlernende den Ton an

Am Boden stapeln sich Farbtöpfe, auf den Tischen reihen sich Pinsel aneinander, Leitern und verschiedene andere Geräte stehen im Gang und versperren den Weg. Im Gebäude an der Zeughausgasse 6 herrscht zurzeit in allen Räumen ein grosses Gewusel. Jugendliche und junge Erwachsene sind damit beschäftigt, Lichtschalter abzukleben, Teppiche über der Treppe zu verlegen, Flächen zu streichen und Farben anzumischen.