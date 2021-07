«Ich musste resignieren»

Mit viel Elan wurde vor acht Jahren die Freie Liste Wetzikon (FLW) gegründet. Die Partei sah sich als Vertreterin der zahlreichen Wetziker Vereine. Sie startete kurz nach der Gründung in den Wahlkampf und erzielte 2014 gleich zwei Sitze im neuen Wetziker Parlament. Rolf Luginbühl und Margrith Wahrbichler zogen in den Gemeinderat ein. Zum Ende der ersten Legislatur trat Rolf Luginbühl nicht mehr an. Margrith Wahrbichler wurde für eine zweite Amtsperiode (2018 – 2022) gewählt. Nun löst sich die Partei auf, wie sie an der Generalversammlung Ende Juni beschlossen hat.