Die Arbeitslosenquote in der Region sinkt weiter

So sieht es in den Bezirken aus

In den Bezirken zeichnet sich ein ähnliches Bild: Alle Gemeinden in Hinwil verzeichnen einen Rückgang der Arbeitslosenquote, im Gegensatz zum letzten Juni, als jede Gemeinde noch einen Anstieg verzeichnete. Sie sank im Vergleich zum Vormonat um 0.2 Prozentpunkte und liegt neu auf 2.7 Prozent. Damit sind noch 1425 Hinwiler ohne Arbeit. In Seegräben beträgt die Arbeitslosenquote 3.6 Prozent und ist damit am höchsten. Mit 1.5 Prozent ist sie in Bäretswil und Bubikon am tiefsten.

In Pfäffikon war die Arbeitslosenquote ebenfalls rückläufig. Im Juni waren 691 Pfäffiker ohne Arbeit. Die Quote liegt neu bei 2.1 Prozent. Dies entspricht einem Rückgang um 0.1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat und 0.3 Prozentpunkten zum Vorjahresmonat. Alle Gemeinden verzeichnen insgesamt einen Rückgang, ausser der Gemeinde Fehraltorf. In Illnau-Effretikon ist die Arbeitslosenquote mit 3.0 Prozent am höchsten, in Wildberg mit 1.0 Prozent am tiefsten.

Uster verzeichnet einen Rückgang der Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat sowie zum Vorjahresmonat um 0.2 Prozentpunkte auf 2.6 Prozent. Damit sind 2124 Ustermer ohne Arbeit. Bis auf die Gemeinde Greifensee sinkt die Arbeitslosigkeit in allen Gemeinden. In Fällanden ist die Quote mit 3.2 Prozent am höchsten und mit 2 Prozent in Egg am tiefsten.

Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Kantons