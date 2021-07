Unter Wasser, auf dem Steckenpferd oder in der queeren Szene

Die Photo-Schweiz versammelt die aktuellen Werke von über 250 nationalen und vereinzelt internationalen Fotografinnen und Fotografen in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon. Sie ist die grösste Schweizer Werkschau für Fotografie. Teilnahmeberechtigt sind Profis und Amateure aus den Bereichen Presse, Werbung und Kunst. Auch 2021 sind zahlreiche Fotografen aus dem Oberland mit ihrer Arbeit an der Werkschau vertreten.

Kurt Ochsner, Illnau