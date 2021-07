Vermisste Geissen in Bauma gefunden

Annina Sudler betreibt zusammen mit Andreas Graf einen Biohof oberhalb von Saland. Dazu gehören auch ihre sieben Geissen. Am Montagabend war jedoch nur noch eine davon auffindbar. Die übrigen sechs vermisste die Besitzerin.

Um die verschwundenen Tiere aufzuspüren, hat sie am Dienstagmorgen in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Bauma, wenn …» einen Aufruf platziert. «Falls öppr öppis xeeht odr ghört bitte bi mir mälde!! », schrieb sie dazu. Die Geissen befanden sich auf einer Weide zwischen Juckern und Sternenberg. Der Zaun wies Schäden auf, sagte Sudler am Dienstagmorgen auf Anfrage.

Nun wurden die Tiere wohlauf gefunden. «Ich erhielt einen Hinweis per Telefon», erzählt Sudler am Nachmittag erleichtert. Die sechs Geissen befanden sich oberhalb von Bauma bei der Ruine der Burg Alt Landenberg.

Dass sich die Geissen eigenständig aus dem Staub machten, passiere ein- bis zweimal im Jahr, sagte sie am Morgen. Normalerweise würden sie jedoch von selbst wieder zurückkommen. (gäh)