Sechs Geissen auf der Flucht

Annina Sudler betreibt zusammen mit Andreas Graf einen Biohof oberhalb von Saland. Dazu gehören auch ihre sieben Geissen. Zurzeit ist jedoch nur noch eine davon auffindbar. Die übrigen sechs vermisst die Besitzerin seit gestern.

Um die verschwundenen Tiere aufzuspüren, hat sie heute Morgen in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Bauma, wenn …» einen Aufruf platziert. «Falls öppr öppis xeeht odr ghört bitte bi mir mälde!! », schrieb sie dazu. Doch bisher ohne Erfolg.

«Wahrscheinlich sind sie um die Mittagszeit abgehauen.»



Annina Sudler, Besitzerin

«Als ich gestern Abend nach Hause gekommen bin, waren sie alle weg. Auch nach langer Suche konnten wir sie nicht finden», erzählt Sudler auf Anfrage. «Wahrscheinlich sind sie um die Mittagszeit abgehauen.»

Hinweise bitte melden

Sie rechnet damit, dass sich die Geissen eigenständig aus dem Staub gemacht haben. «Das passiert ein- bis zweimal im Jahr», sagt sie weiter. Normalerweise würden sie jedoch von selbst wieder zurückkommen, wie es das siebte Tier bereits getan hat.

Die Geissen befanden sich auf einer Weide zwischen Juckern und Sternenberg. Der Zaun weise Schäden auf, so Sudler. Ob ein Wildtier wie etwa ein Luchs im Spiel gewesen sein könnte, schliesst sie nicht ganz aus. «Wir fanden aber keine Blutspuren.»

Annina Sudler nimmt an, dass sich die Tiere zurzeit in der Region Saland, Sternenberg und Bauma aufhalten. Sie bittet, Hinweise oder eine Sichtung der Geissen telefonisch unter 079 550 39 69 zu melden. Angst müsse man vor den Tieren keine haben. «Sie sind sehr zahm. Zudem haben alle ein Halsband, an dem man sie festhalten kann.» (gäh)