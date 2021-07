Näniker Chilbi findet statt

Die Näniker Chilbi wird am kommenden Wochenende durchgeführt. Gemäss der Medienmitteilung der Veranstaltenden werden die Markthändler und

Schaustellbetriebe coronakonform auf das Publikum warten.

Die Näniker Chilbi hätte eigentlich am Wochenende vom 8. und 9. Mai stattfinden sollen, wurde aber aufgrund der Corona-Einschränkungen verschoben. Der Markt mit Chilbi wird nun unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln am 10. und 11. Juli an der Stationsstrasse in Nänikon durchgeführt.

Stationsstrasse gesperrt

Entlang der Stationsstrasse werden etwa 50 Händlerinnen und Händler wie auch Schausteller Waren

und Unterhaltung anbieten. Die Näniker Chilbi beginnt am Samstag um 12 Uhr und

dauert bis 22 Uhr, am Sonntag herrscht Betrieb von 10 bis 18 Uhr. Die Marktfahrer sind an der Stationsstrasse zu finden.



Die Stationsstrasse in Nänikon ist an beiden Markttagen für den gesamten Durchgangsverkehr

gesperrt. Eine Verkehrsumleitung ist signalisiert, sie erfolgt über die Waldaustrasse. Parkplätze stehen nur in beschränktem Rahmen an der Waldaustrasse zur Verfügung.