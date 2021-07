Chilbi Wetzikon findet wieder nicht statt

Schlechte Neuigkeiten für alle Chilbi-Fans: Auch in diesem Jahr wird der bald 700 Jahre alte Traditionsanlass in Wetzikon nicht stattfinden. «Die geforderten Schutzmassnamen für einen solchen Grossanlass mit mehreren 10'000 Personen über das Chilbi-Wochenende wären nicht umsetzbar gewesen», schreibt die Stadt Wetzikon in einer Mitteilung. Ebenso wenig sei ein geschlossener Anlass für Geimpfte, Genesene und Getestete denkbar gewesen.

Der Stadtrat habe zusammen mit dem Chilbi-OK die Ausgangslage nach den grossen Lockerungsschritten des Bundesrates nochmals eingehend geprüft und sei zum Entschluss gekommen, die Chilbi nicht durchzuführen. Es wäre unmöglich gewesen, dass die Abstände eingehalten würden sowie die Besucherströme der tausenden Besuchern zu regeln.

Die Durchführung eines «kleinen, geschlossenen Lunaparks» analog zu dem vergangenen Jahr wäre jedoch denkbar, schreibt die Stadt. Sie möchte jedoch auch dieses Jahr nicht der Veranstalter sein, sondern den Anlass als Bewilligungs- und Vollzugsbehörde den Anlass bewilligen und den Veranstalter «wo nötig zu unterstützen.»

Es bleibe zu hoffen, so die Stadt weiter, dass die Wetziker Chilbi in seiner ursprünglichen Form nächstes Jahr vom 19./20. August bis 22. August 2022 wieder durchgeführt werden könne.

Ausführlicher Bericht folgt. (gap)