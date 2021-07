Wetziker Stadtrat unterstützt Einführung der Digitalwährung «WetziKoin»

Es sollte ein Schritt in Richtung Digitalisierung werden: Im Herbst 2020 lancierte der Wetziker Stadtrat seine «eCoupon-Aktion». Mitten in der Coronakrise sollte so das lokale Gewerbe unterstützt werden. Jeder der 25‘000 Einwohner der Stadt konnte dabei einen digitalen Gutschein über 10 Franken beziehen. Über eine App konnte der Gutschein runtergeladen und später bei den teilnehmenden Geschäften digital eingelöst werden.