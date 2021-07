Feierliches Adieu für Pfarrer Kurt Gautschi

In einem würdigen Rahmen ist am Sonntag die Verabschiedung von Pfarrer Kurt Gautschi erfolgt. Die Feier fand im Rahmen eines Open-Air-Gottesdienstes statt. Im Garten des Pfarrhauses neben der Kirche Schlatt fanden sich gut 120 Kirchengängerinnen und Kirchengänger ein, um den beliebten Pfarrer in seine Pensionierung zu entlassen.