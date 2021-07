«Sommer, der beliebteste Torhüter der EM, bleibt ohne Preis»

Die spanische Zeitung erinnert sich an den krassen Fehler, den Simon im Achtelfinal gegen Kroatien unterlaufen war und schreibt: «Wenn sein Weg von der Hölle zum Ruhm gegen Kroatien historisch war, werden die beiden Elfmeter, die er gegen die Schweiz gestoppt hat, nicht weniger sein. Seine Umarmung nach dem Spiel mit Luis Enrique wird eines der Bilder dieser Europameisterschaft sein.»

El Mundo: «Ich liebe Dich, Unai Simon»

Nicht als einzige Zeitung zitiert El Mundo den Spanischen Goalie so: «Wir müssen diese Europameisterschaft gewinnen», sagt Unai Simon.

Und weil die Zuneigung für Simon gerade so gross ist, hier eine Zuneigungserklärung von Mikel Oyarzabal, die der spanische Nationalspieler auf Instagram geteilt hat: «Ich liebe Dich, Unai Simon.»

Gazzetta dello Sport und l’Equipe: «Nicht wie Les Bleus»

Die italienische Gazzetta dello Sport schreibt: «Diesmal sind die Elfmeter für die Schweiz fatal» und erinnert sich so an den Achtelfinal der Schweiz, in dem sie das Penaltyschiessen gegen Frankreich gewonnen hatten.

Ebendiese Kurzentscheidung ist auch noch in den Köpfen der Redaktoren bei der französischen Sportzeitung l’Equipe. Sie titeln nach dem spanischen Sieg: «Nicht wie Les Bleus».