Kehrt jetzt das Leben zurück?

Im Zimmer der ersten Klasse projiziert ein Licht farbige Punkte an die Wand. «In einer Disco wird nicht geschrien», sagt die Lehrerin. Lipgloss. Musik von Shakira. Ekstase. Auch die Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Klasse im Primarschulhaus Egg in Wetzikon tanzen zur gleichen Zeit in ihren Klassenzimmern. Über einen kleinen Laptop-Bildschirm können sich alle sehen.