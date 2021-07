SVP will Tempo 30 im Zentrum mit Motion kippen

Vor drei Wochen schickten die Dübendorfer Tempo 30 in den Quartieren mit 59 Prozent Nein-Stimmen bachab. SVP und EDU nehmen nun diesen überraschend deutlichen Entscheid zum Anlass, noch einmal die 30er-Zone im Zentrum ins Visier zu nehmen, die vom Stadtrat in eigener Kompetenz eingeführt worden war.

Ein Affront!

Mit einer Motion wollen Gemeinderat Orlando Wyss und elf Mitunterzeichnende erreichen, dass die Massnahme rückgängig gemacht und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird. Das Abstimmungsresultat sowie Rückmeldungen zeigten klar auf, dass die Bevölkerung keine grossflächigen Tempo-30-Zonen wolle und auch die Massnahme im Zentrum nicht gutheisse, lautet die Begründung. Bereits sei aus dem Volk der Ruf nach einer Initiative gegen Tempo 30 im Stadtzentrum lautgeworden. Ein Beibehalten würde als Affront empfunden. (tba)